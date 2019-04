Tuinierende consument steeds meer bezig met klimaat

In de tuin zijn we steeds meer bezig met het klimaat. De tuincentra zagen het afgelopen jaar de verkoop van struiken, bomen en planten enorm stijgen. Meer groen in de tuin - en minder tegels en steentjes - zorgt voor verkoeling bij grote hitte en bij hoosbuien kan het water makkelijker worden afgevoerd. Dus minder wateroverlast.

"Klimaatverandering houdt de gemoederen enorm bezig", zegt Brenda Horstra namens de tuinbranche. "Een keten van tuincentra hield vorige week een campagne met als motto 'Tegel eruit, plant erin'. Consumenten leverden dit jaar maar liefst 500.000 tegels in. Mensen stonden in de rij. Vijf jaar geleden, met een zelfde campagne, werden maar 30 tegels aangeboden. Dat is toch een bizarre ommezwaai. Bizar leuk natuurlijk."

De tuinbranche wil - niet geheel zonder eigenbelang - consumenten stimuleren meer groen aan te schaffen. Horstra: "Een groene tuin met struiken en een gazon zorgt ook voor het verhogen van de biodiversiteit: er komen meer vogels, meer vlinders en meer bijen in je tuin."

Gemeentes

Ook gemeentes zijn er volop mee bezig en willen bewoners aansporen hun tuin waterproof in te richten. Zo konden bijvoorbeeld inwoners van Utrecht vorig jaar april bij tuincentra een gratis plant ophalen.

Ook deze maand april organiseren tuincentra, vijf gemeenten in de regio Utrecht en Hoogheemraadschap De Stichte Rijnlanden weer 'De maand van de watervriendelijke tuin'. Per gemeente zijn er verschillende acties, zoals een flinke korting op de aanschaf van een regenton. Met een regenton kan regenwater worden opgevangen. Bij droogte kan dat water dan weer worden gebruikt om de tuin te besproeien.

Warme zomer

Behalve de extra aandacht voor het klimaat, zorgde de extreme zomer voor extra omzet in de tuincentra. Zo werden er veel meer tuinmeubels, barbecues en watersystemen verkocht.

De omzet van de 500 tuincentra kwam uit op 1,5 miljard euro, ruim 6 procent meer dan in 2017. Vijf jaar geleden - middenin de economische crisis - kwamen de tuincentra niet verder dan 1,3 miljard euro omzet.