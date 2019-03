36 studentenwoningen Almere ontruimd na brand

Bij een brand in een containerwoning voor studenten aan de Odeonstraat in Almere is iemand lichtgewond geraakt. Alle 36 containerwoningen in de directe omgeving zijn door de brandweer geëvacueerd.

Volgens de eerste meldingen was er iemand in de brandende containerwoning aanwezig, maar dat bericht bleek onjuist.

De brand is inmiddels uit, maar de bewoners mogen voorlopig nog niet terug naar huis. Ze werden eerst opgevangen op het politiebureau in de buurt en zijn inmiddels overgebracht naar het gemeentehuis. Daar wordt gekeken of ze zelf een andere slaapplek kunnen regelen of dat de gemeente daarbij moet helpen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het vuur is volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Flevoland waarschijnlijk ontstaan aan de buitenkant van de woning.