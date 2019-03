Vliegtuigje met een van rijkste Russische vrouwen neergestort in Duitsland

In de buurt van Frankfurt is een vliegtuigje neergestort, met daarin een van de rijkste vrouwen van Rusland. Ze overleefde het ongeluk niet. Ook de piloot en een derde inzittende kwamen om het leven.

Het eenmotorige toestel kwam uit Cannes en crashte op een aspergeveld, kort voordat het in Egelsbach bij Frankfurt zou landen. Waardoor dat gebeurde, is nog onduidelijk. Het wrak is daarna uitgebrand.

De slachtoffers komen volgens de Duitse politie allemaal uit Rusland. Een van hen is Natalia Fileva, mede-eigenaar van de Russische vliegmaatschappij S7. Fileva hoorde bij de rijkste vrouwen van Rusland. Zakenblad Forbes schatte haar vermogen vorig jaar op 600 miljoen dollar.

Meer doden

Het ongeluk kreeg een tragisch vervolg toen een politieauto die op weg was naar de plaats van het ongeluk, op een andere auto botste. De twee inzittenden van die auto kwamen om het leven. De drie betrokken agenten raakten zwaargewond.

Lokale media melden dat het ongeluk waarschijnlijk is veroorzaakt door een mislukte inhaalactie van de personenauto. Die zou zijn gaan slingeren en vervolgens op de hardrijdende politiewagen zijn geklapt.