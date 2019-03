Excuses voetbalclub na neerslaan speler, dader weer vrij

Het incident kwam volgens NH Nieuws hard aan bij Geel-Wit. "Mensen met dit soort gedrag horen niet bij de club", zegt een bestuurslid. Gisteravond is er al een mail met excuses gestuurd aan het bestuur van UNO.

Het slachtoffer werd met een lichte hersenschudding naar het ziekenhuis gebracht, maar is inmiddels weer thuis.

Royement

De grensrechter, die ook bij Geel-Wit voetbalt, is door de club geschorst. Het bestuur wil hem royeren, maar zal eerst onderzoek doen. Hij heeft een nacht in een politiecel gezeten en is vandaag vrijgelaten.

De KNVB zegt dat de onafhankelijke aanklager een onderzoek zal instellen zodra alle meldingsformulieren van de wedstrijd binnen zijn. Verder zegt een woordvoerder dat de KNVB ieder vorm van geweld afkeurt. "Dit soort incidenten hoort niet op het voetbalveld thuis en ieder incident is er een te veel."

De voetbalbond laat verder weten dat het aantal geweldsincidenten in het amateurvoetbal de afgelopen jaren zo ongeveer is gehalveerd.