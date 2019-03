Turkse oppositie tart Erdogan in verkiezingsstrijd grote steden

Bij de lokale verkiezingen in Turkije is inmiddels meer dan de helft van de stemmen geteld. Volgens staatspersbureau Anadolu staat de AK-partij van president Erdogan voor in Istanbul, maar gaat de kandidaat van oppositiepartij CHP op kop in de hoofdstad Ankara.

Door heel Turkije kon vandaag worden gestemd voor nieuwe burgemeesters. De lokale verkiezingen worden gezien als een test voor de AKP. De stembussen sloten om 17.00 uur lokale tijd en sindsdien heeft staatspersbureau Anadolu enkele voorlopige uitslagen naar buiten gebracht.

Volgens Anadolu gaat AKP-kandidaat en oud-premier Binali Yildirim aan kop in Istanbul, al is het verschil met zo'n 2 procentpunt klein. De grootste oppositiepartij in Turkije, de centrumlinkse CHP, betwist de tussenstand. CHP-kandidaat Ekrem Imamoglu zei op televisie dat de cijfers van het staatspersbureau niet overeenkomen met die van zijn eigen partij.

'Oppositie leidt in Ankara'

Anadolu meldt verder dus dat de kandidaat van de CHP een voorsprong heeft in Ankara. "Als de oppositie daar inderdaad weet te winnen, is dat hun eerste grote en belangrijke overwinning bij een stembusgang in lange tijd", zegt correspondent Lucas Waagmeesters.

Vooraf werd al verwacht dat het in Ankara en Istanbul spannend zou gaan worden tussen de AKP en de CHP. Die oppositiepartij wordt gezien als de belangrijkste tegenstander van de partij van Erdogan. De Turkse president voerde de afgelopen tijd een keiharde campagne, waarin hij nagenoeg de hele oppositie in het kamp van landverraders, criminelen en terroristen plaatste.

Grote partijen gaan allianties aan

Door de economische problemen in Turkije, houden analisten er rekening mee dat de AKP in sommige steden zal verliezen. Volgens het staatspersbureau is ruim 83 procent van de ongeveer 57 miljoen stemgerechtigde Turken op komen dagen.

De CHP werkt in veel van de 922 districten in het land samen met de centrumrechtse Goede Partij, onder de naam de Nationale Alliantie. De AKP werkt op zijn beurt samen met de nationalistische MHP in de Volksalliantie.

De Koerdische HDP heeft in de drie grote steden Istanbul, Ankara en Izmir geen kandidaten naar voren geschoven en zijn achterban daar opgeroepen om op de CHP te stemmen. Volgens president Erdogan werkt de HDP, de op een na grootste oppositiepartij, samen met de Koerdische terreurorganisatie PKK.