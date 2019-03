Mars-helikopter klaar voor vertrek

De heli, een slag kleiner dan een schoenendoos, moet in 2020 naar Mars worden gestuurd met een nieuwe Marsrover. Als het lukt om er te vliegen, zou dat een primeur zijn.

NASA wil met de helikopter een groter gebied kunnen verkennen dan nu met wagentjes mogelijk is, en plekken bereiken waar voertuigen niet kunnen komen.

"Dit was de laatste test die we konden doen op aarde, maar ons werk is pas echt klaar als we hetzelfde zien op Mars", zegt projectleider MiMi Aung. "De volgende vlucht is op Mars. Dan komt pas echt de ontlading."