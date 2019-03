Brazilië opent handelspost in Jeruzalem, verhuist ambassade niet

Brazilië heeft een post geopend in de Israëlische hoofdstad Jeruzalem. Het kantoor is bedoeld om de handel te bevorderen en maakt deel uit van de ambassade in Tel Aviv, zegt het Braziliaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring.

De Israëlische minister Katz bedankte zijn Braziliaanse ambtgenoot op Twitter voor het "openen van een diplomatieke post in Jeruzalem". Katz ging verder niet in op de taken van het kantoor.

De Braziliaanse president Bolsonaro is vandaag begonnen aan een vierdaags bezoek aan Israël. Een paar dagen na zijn verkiezingsoverwinning eind oktober, zei hij nog dat hij de ambassade in zijn geheel naar Jeruzalem wilde verplaatsen. Met deze stap lijkt Bolsonaro te breken met die belofte.

Gevoelige stap

Het verplaatsen van ambassades naar Jeruzalem ligt internationaal gevoelig, omdat de Palestijnen Oost-Jeruzalem zien als de hoofdstad van hun toekomstige staat. De verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël leidde in december tot woedende reacties in het Midden-Oosten.

De afgelopen maanden kreeg Bolsonaro ook in eigen land kritiek op het voornemen. Brazilië is een van de grootste producenten en exporteurs van halal-vlees. Arabische landen waarschuwden dat de verhuizing van de ambassade economische gevolgen zou kunnen hebben. De Braziliaanse vleesindustrie zag het plan daarom niet zitten.

Aan de andere kant zouden veel christelijke evangelisten en de joodse gemeenschap in Brazilië juist wel graag zien dat Bolsonaro zijn belofte inlost. De opening van deze post kan volgens Israëlische media gezien worden als een compromis. In het verleden kozen ook enkele Europese landen voor oplossing als deze.