Joe Biden: nooit ongepast gedragen tegenover vrouwen

De Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden zegt dat hij zich nooit ongepast heeft gedragen tegenover vrouwen. Hij reageert daarmee op de beschuldiging van een vrouwelijke partijgenoot uit Nevada.

Lucy Flores (39) schreef vrijdag in een online essay dat de vicepresident haar in 2014 van achteren bij de schouders vastpakte en haar op haar achterhoofd kuste. Dat zou zijn gebeurd tijdens een campagnebijeenkomst in Las Vegas, toen ze samen stonden te wachten totdat ze het podium zouden betreden.

'Ik was geschokt'

"Mijn hersenen konden niet verwerken wat er gebeurde", schrijft Flores. "Ik schaamde me. Ik was geschokt. Ik was in de war. (...) Ik kon niet bewegen en ik kon niets zeggen. Ik wilde niets liever dan dat Biden bij mij weg zou gaan. Mijn naam werd omgeroepen en ik was nog nooit zo blij dat ik op een podium voor een publiek kon gaan staan."

Volgens Flores was het geen incident. Ze schrijft dat er veel foto's zijn van situaties waarin Biden zich ongepast gedraagt tegenover meisjes en jonge vrouwen. Hij verdient dus niet het voordeel van de twijfel, betoogt ze.

'Nooit mijn intentie'

Biden zegt in zijn verklaring dat hij zich de gebeurtenis in Las Vegas niet kan herinneren. "Ik heb in campagnes en in het openbare leven ontelbaar veel handen geschud, knuffels gegeven en genegenheid getoond. En geen enkele keer - nooit - heb ik het gevoel gehad dat ik me ongepast gedroeg. Als iemand vindt dat ik dat wel heb gedaan, zal ik daar met respect naar luisteren. Maar het was nooit mijn intentie."