Grens Gaza weer open na protesten

Israël heeft de grens met Gaza op twee plaatsen weer opengesteld. De grens werd vorige week gesloten, nadat er vanuit de Gazastrook raketten waren afgeschoten op Israël. Een raket sloeg in op een huis ten noorden van Tel Aviv. Daarbij raakten zeven mensen gewond.

In reactie op de raketaanval bombardeerde Israël doelen in Gaza, onder meer van Hamas, dat de Gazastrook onder controle heeft. Daarbij zijn volgens Palestijnse bronnen zeven mensen gewond geraakt.

Dag van het Land

Gisteren waren er langs de grens zo'n 40.000 Palestijnen op de been. Rond de protesten werden vier Palestijnen door Israëlische militairen doodgeschoten en raakten er honderden gewond.

Sinds een jaar wordt er wekelijks betoogd bij de grens met Israël. De eerste 'Mars van de Terugkeer' was 30 maart 2018 en stond in het teken van wat de Palestijnen beschouwen als hun recht op terugkeer naar gebieden in Israël waar hun ouders en voorouders woonden voor de stichting van de staat Israël in 1948. De Palestijnen protesteerden ook tegen de uitzichtloze situatie in de Gazastrook.

Verkiezingen

Ondanks de protesten van gisteren is het volgens Israël en de Palestijnen inmiddels weer relatief kalm. Daarom is de grens weer beperkt geopend. Egyptische bemiddelaars onderhandelen met vertegenwoordigers van Israël en de Palestijnen om de situatie in de hand te houden.

Zowel de Israëlische regering als de Palestijnen hebben belang bij rust aan de grens met Gaza. Op 9 april zijn er verkiezingen in Israël en premier Netanyahu wil voor die tijd een escalatie met Hamas vermijden. Hamas heeft ook baat bij rust in Gaza, waar de onvrede over de slechte leefomstandigheden zich ook op de eigen bestuurders richt.