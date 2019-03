Haga Lyceum stelt 'bruggenbouwer' Van Doorn aan als interim-directeur

Het Haagse raadslid Arnoud van Doorn wordt interimdirecteur van het Haga Lyceum in Amsterdam. De school kwam begin deze maand in opspraak, nadat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had gezegd dat leerlingen van de Islamitische school worden beïnvloed door leraren die contact onderhouden met terroristen.

De school noemt Van Doorn in een kort persbericht een bruggenbouwer, die vanwege zijn ervaring in het publieke domein de juiste kandidaat is voor de functie.

Van Doorn was lid van de PVV, maar werd eind 2011 uit de partij gezet. In 2012 bekeerde hij zich tot de islam.