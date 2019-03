Lichaam gevonden van vrouw (21) die niet bij Uber, maar bij moordenaar instapte

Ze had een Uber gebeld, maar stapte in een verkeerde auto. Een paar uur later was de 21-jarige Samantha Josephson dood. Haar lichaam werd vrijdag gevonden in een bos in de Amerikaanse staat South Carolina; inmiddels is een verdachte opgepakt.

De moordzaak krijgt veel aandacht in de Verenigde Staten. De politie gaat ervan uit dat Josephson donderdag na een stapavond in de plaats Columbia per ongeluk in een andere auto stapte dan de Uber-taxi die ze had besteld. Op een persconferentie vroeg de politie aan mensen in de stad om zich te melden als ze ervaringen hebben met chauffeurs die voorbijgangers "verleiden" bij ze in te stappen.