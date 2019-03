'Totale verrassing': hoofd jongerenbeweging PvdD (24) wordt partijvoorzitter

Op het voorjaarscongres van de Partij voor de Dieren in Bussum is de 24-jarige Sebastiaan Wolswinkel als partijvoorzitter gekozen.

Het bestuur had secretaris Elze Boshart voorgedragen, maar die kandidaat moest het dus afleggen. "Het was een totale verrassing", zegt verslaggever Hans Andringa. "Bestuurders zijn nog niet heel enthousiast. Ze zeggen dat hij weinig ervaring heeft." De veganist Wolswinkel is voorzitter van de jongerenorganisatie van de PvdD, PINK!. Eerder werkte hij als wiskundedocent en it-consultant.

Op het congres, de aftrap voor de Europese Parlementsverkiezingen, hield fractievoorzitter Marianne Thieme een optimistisch verhaal. "Ze besprak de gestage groei van de partij, qua leden en aantal zetels dat de partij overal weet te halen." Volgens Thieme worden de ideeën van de partij steeds vaker overgenomen door andere partijen. "Wat eerst als radicaal werd gezien, is steeds meer het nieuwe normaal aan het worden."

Niet-uitgekristalliseerde opvattingen

Ze wil andere partijen "aanjagen om keuzes te maken op grond van mededogen en duurzaamheid". Thieme noemde daarbij Forum voor Democratie. "Het is een jonge partij met niet-uitgekristalliseerde opvattingen over een groot aantal onderwerpen. En hun leider is van de grote woorden en de nogal losse omgang met feiten."

De fractievoorzitter vraagt zich af of de standpunten van FvD op het gebied van dieren, natuur en milieu meer richting die van rechtsfilosoof en dierenbeschermer Paul Cliteur zal gaan, nummer 2 op de lijst voor de Eerste Kamer, of van CDA'er Henk Bleker, "die ook in de omgeving van die partij is gesignaleerd".

Thieme had het ook over GroenLinks. "Het gevaar is natuurlijk levensgroot dat GroenLinks dit onduurzame kabinet gaat gedogen terwijl echte maatregelen uitblijven."