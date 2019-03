Eigenaren kantoorflat Bangladesh opgepakt om 'moorddadige' brand

De politie in Bangladesh heeft de twee eigenaren van het kantoorpand in Dhaka opgepakt waar donderdag een grote brand woedde. Bij de brand kwamen 26 mensen om het leven.

De kantoorflat van 22 etages zou illegaal met vijf verdiepingen zijn uitgebreid en er waren geen adequate brandpreventiemaatregelen. Brandweermannen stuitten op een tekort aan nooduitgangen en kwamen erachter dat de ingang van de brandtrap was geblokkeerd.

Een deel van de overlevenden wist zichzelf in veiligheid te brengen met kabels die aan de buitenkant van het gebouw zaten. Anderen sprongen uit angst uit de ramen en overleefden het niet.

De minister van Huisvesting noemde de brand moorddadig. "Duidelijk, dit is moord. Het is geen ongeluk. De verantwoordelijken worden gestraft."

Gebreken

Uit een rapport uit 2012 bleek al dat de brandveiligheid in de meeste flatgebouwen in de hoofdstad Dhaka ver onder de maat is. Zo stelden experts vast dat de brandtrappen vaak waren geblokkeerd en dat nooduitgangen op slot zaten.

Vorige maand was er ook al een grote brand in een kantoorflat in Dhaka. Toen kwamen 71 mensen om.