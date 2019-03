Iraniër moordt schoonfamilie uit

In de stad Dezful in het zuidwesten van Iran heeft een man zeven familieleden van zijn vrouw doodgeschoten. Over zijn motief is niets bekend.

Volgens het Iraanse staatspersbureau IRNA schoot de man met een kalasjnikov vijf mannen en twee vrouwen dood, waarna hij het wapen op zichzelf richtte. Hij zou de zelfmoordpoging hebben overleefd en nu zwaargewond in het ziekenhuis liggen.

In Iran komen dit soort incidenten niet vaak voor. In het land zijn, op jachtwapens na, weinig wapens in omloop. "In de regio rond Dezful wel, omdat die stad tijdens de oorlog met Irak tussen 1980 en 1988 dicht bij de frontlinie lag", zegt correspondent Thomas Erdbrink. "Er zijn sinds die tijd veel wapens achtergebleven in de handen van burgers. Verder wonen er nomadische stammen die ook vaak op legale basis wapens bezitten."

Ruim twee jaar geleden was er in het zuiden van Iran een soortgelijk bloedbad, waarbij een man tien familieleden vermoordde.