De Slowaakse Erin Brockovich: wie is de nieuwe president Zuzana Caputová?

Ze is relatief jong, heeft amper politieke ervaring en standpunten die in het conservatieve Slowakije als 'radicaal liberaal' worden gezien. Toch is Zuzana Caputová (45) gekozen tot nieuwe president van Slowakije. Voor het eerst in de geschiedenis gaat het ambt naar een vrouw.

De keuze voor Caputová heeft alles te maken met haar jarenlange strijd tegen corruptie, die de Slowaken - zeker na de moord op journalist Ján Kuciak een jaar geleden - spuugzat zijn. Dat haar liberale, pro-Europese boodschap succes heeft in een regio waar populisme en nationalisme als nieuwe norm worden gezien, vieren sommigen als overwinning.

Maar wie is deze vrouw op wie zoveel Slowaken - en mensen buiten Slowakije - hun hoop hebben gevestigd?

De Slowaakse Erin Brockovich

Caputová's belofte om de corruptie in het land aan te pakken vindt vooral gehoor omdat ze als burgerrechtenadvocaat en milieu-activist al meer dan twintig jaar ervaring heeft op dat vlak.

De eerste zaak speelt in haar geboortestad Pezinok, vlakbij de hoofdstad Bratislava. Aan de stadsrand ligt daar een grote vuilnisbelt, waar ook Caputová als kind vaak speelt. In een toespraak zegt ze daar later over: "We wisten toen nog niet hoe gevaarlijk het was. Maar toen bleek dat er in Pezinok veel meer mensen dan gemiddeld kanker kregen, ook enkele van mijn vrienden, werd ik bang."

Als een zakenman een tweede vuilnisbelt wil aanleggen, nog dichter bij de stad, komt ze in actie. Samen met andere bewoners vecht ze de beslissing aan. Een van hen is Jaroslaw Pavlovic. Hij noemt de zaak in Pezinok een schoolvoorbeeld van hoe corruptie in Slowakije werkt. "Het was pure vriendjespolitiek. Dat werd heel duidelijk toen de zoon van de ondernemer werd aangesteld als de ambtenaar die de vergunning moest verlenen. We werden tegengewerkt door alle instituties die de wet - en ons - zouden moeten beschermen."