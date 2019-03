'Saudi's hackten telefoon Bezos'

Bewijs daarvoor onthult hij niet, omdat hij de zaak inmiddels heeft overgedragen aan de autoriteiten. Hoewel hij daarom ook verder niet meer over de zaak zal spreken, bezweert hij dat "we niet over een nacht ijs zijn gegaan". Wat AMI wist van betrokkenheid van de Saudi's laat hij in het midden.

Volgens De Becker begon de Saudische campagne in oktober vorig jaar, na de moord op journalist Khashoggi. Vanwege de uitvoerige berichtgeving van The Washington Post over die zaak zou het Saudische regime Bezos hebben willen tegenwerken.

AMI en Saudi-Arabië hebben nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Eerder ontkende het land iets met de zaak-Bezos te maken te hebben.