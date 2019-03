Vier gewonden op A7 Zaandam door beschonken spookrijder

Op de A7 ter hoogte van Zaandam zijn vannacht rond 05.00 uur een spookrijder in een personenauto en een busje op elkaar gebotst. Daarbij zijn vier gewonden gevallen. De spookrijder, een 39-jarige man uit Amsterdam, had gedronken en is aangehouden.

Het busje sloeg over de kop, ging over de vangrail en landde op de rijbaan voor de andere richting. De twee mensen die bij hem op de achterbank zaten, een man van 45 uit Amsterdam en een vrouw van 43 zonder vaste woon- of verblijfplaats, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de twee mensen in het busje zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw uit Purmerend die op de passagiersstoel zat, is er het slechtst aan toe. Zij heeft in ieder geval ernstig beenletsel, zegt een woordvoerder van de politie.

De bestelbus belandde op zijn kant: