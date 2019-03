Bij een evenementenhal bij het TT-circuit in Assen is een man onder een tractor gekomen en overleden. Volgens de politie is hij bij het inladen van een trekker onder een voertuig terechtgekomen. In de hal, Expo Assen, was op het moment van het ongeluk een tractorpulling-evenement aan de gang.

De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben nog geprobeerd het slachtoffer te redden, maar dat mocht niet meer baten. Hoe hij onder het voertuig is terechtgekomen, is onduidelijk.