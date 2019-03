Gerechtshof Brazilië staat herdenking coup 1964 toch toe

De omstreden herdenking van de militaire coup in Brazilië in 1964 mag tóch doorgaan, heeft een rechter van een federaal hof bepaald. Gisteren had een lagere rechter de viering van de 55ste verjaardag van de coup verboden, omdat de geplande feestelijkheden niet bij de democratische waarden van Brazilië zouden passen.

Begin deze week vroeg president Bolsonaro het ministerie van Defensie om voor 31 maart een viering te organiseren in verband met de herdenking van de staatsgreep. De coup tegen de toenmalige president Goulart resulteerde in 21 jaar ultrarechtse dictatuur. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn in die twee decennia zeker 434 mensen omgekomen of verdwenen.

Bolsonaro maakte al tijdens zijn verkiezingscampagne geen geheim van zijn bewondering voor de militaire dictatuur.

'Goed en fout onderscheiden'

Later krabbelde de president enigszins terug, en zei hij dat hij geen feestelijkheden in gedachten had, maar vooral een gelegenheid om stil te staan bij de geschiedenis "en vast te stellen wat goed en wat fout was".

Volgens de hogere rechter is de herdenking niet onrechtmatig, en valt de aanbeveling van Bolsonaro aan defensie binnen zijn bevoegdheden. Ook zei de rechter dat militaire eenheden ook in voorgaande jaren al stilstonden bij de herdenking van de coup, en dat de samenleving daar geen hinder van ondervond.