Britse parachutist landt in hoge boom bij vliegveld Teuge

Een Britse parachutist is vanavond in een hoge boom bij vliegtuig Teuge terechtgekomen. De 53-jarige man is voor zover bekend niet gewond geraakt, maar kon onmogelijk op eigen kracht de grond bereiken.

De brandweer kwam in actie met een hoogwerker om de Brit te bevrijden, meldt Omroep Gelderland. De man deed mee aan een actie waarbij historische gebeurtenissen worden nagespeeld. De re-enactors beeldden een scène uit de Tweede Wereldoorlog uit.

Morgen moet de Brit nog twee keer springen. Of hij dat nog aandurft, is niet bekend. Vorige week raakte een parachutist op het vliegveld gewond bij een mislukte landing.