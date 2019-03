Eerste vrouwelijke Afghaanse Idolswinnaar staat op tegen de Taliban

Twintiger Zahra Elham schreef deze week geschiedenis in Afghanistan toen ze daar de eerste vrouwelijke winnaar werd van 'Afghan Star'. Sinds haar overwinning is ze uitgegroeid tot het nieuwe symbool voor Afghaanse meisjes en jonge vrouwen. In een interview met AFP op de Afghaanse televisie zegt zij zelf dat ze tegen de Taliban wil strijden met haar muziek.

De overwinning van Elhalm komt juist nu de Verenigde Staten onderhandelen met de Taliban over de terugtrekking van Amerikaanse troepen. De Amerikanen zitten sinds 17 jaar in Afghanistan. Die onderhandelingen stuitten op verzet van Afghaanse vrouwen. Vorige maand demonstreerden honderden Afghaanse vrouwen door het hele land tegen de onderhandelingen met de Taliban; zij vrezen dat de terreurbeweging opnieuw aan de macht komt.

Taliban-regime

Onder het regime van de Taliban (1996 tot 2001) was het voor vrouwen verboden om te studeren, te werken en om zonder mannelijk familielid of boerka de straat op te gaan. Ook muziek was verboden. Allemaal redenen waarom Elhalm zegt zich ook te verzetten tegen een nieuw Taliban-regime.

Haar Facebookpagina stroomt sinds haar overwinning vol met felicitaties van Afghaanse vrouwen. "Jouw overwinning is een klap in het gezicht van jaloerse Afghaanse mannen", schrijft een fan. "Ik support al mijn Afghaanse zusters, dus jou ook", schrijft een andere Afghaanse vrouw.