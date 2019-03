De Schipholtunnel is in de richting Den Haag afgesloten vanwege een ernstig ongeluk, waarbij twee auto's waren betrokken. De auto's liggen ondersteboven in de tunnelbuis.

Direct na het ongeluk ontstond een lange file op de snelweg A4. Inmiddels wordt het verkeer via de parallelbuis geleid.

Wat er precies is gebeurd en hoe het gesteld is met de inzittenden van de auto's, is nog onbekend.