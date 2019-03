Betogingen langs Gazagrens: 1 jaar Mars van de terugkeer

In het afgelopen jaar zijn bij de wekelijkse Palestijnse protesten langs de grens met Israël volgens Palestijnse bronnen in totaal 196 Palestijnen omgekomen. Aan Israëlische kant sneuvelde een militair. Op 30 maart 2018 organiseerde Hamas de eerste Mars van de Terugkeer, waarbij de Palestijnen zich beroepen op het recht van terugkeer naar gebieden in Israël waar hun ouders en voorouders woonden voor de stichting van de staat Israël in 1948. Maar het protest is ook gericht tegen de slechte levensomstandigheden in Gaza.