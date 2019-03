Oekraïners na roerige jaren naar de stembus, acteur grootste kanshebber

Oekraïne heeft zeer roerige jaren achter de rug. Dat begon met het Maidan-protest in 2014, toen Oekraïners de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj verjoegen. De mensen achter die revolutie wilden dat de koers van het land weer werd verlegd in de richting van het Westen: de Europese Unie en de NAVO. Ze gingen de straat op nadat Janoekovitsj weigerde een associatieverdrag met de EU te tekenen. De president probeerde vervolgens de opstand met geweld te onderdrukken. Toen dat niet lukte, koos hij het hazenpad - naar Rusland.

Oekraïne koos Petro Porosjenko als zijn opvolger, een duidelijk voorbeeld van gebrek aan een redelijk alternatief. Want hoewel standvastig pro-Europees, maakte de baas van het chocolade- en snoepjesimperium Rosjen ook deel uit van de (economische) elite die het land al sinds de onafhankelijkheid in 1991 met vriendjespolitiek en corruptie in de houdgreep hield.

In 2014 won hij overtuigend. Bij de eerste verkiezingsronde haalde hij meer dan de helft van de stemmen, waardoor een tweede ronde niet nodig was. Nu mag hij blij zijn als hij de tweede ronde haalt, want het is de president de afgelopen vijf jaar niet makkelijk gemaakt. Direct na Maidan annexeerden de Russen de Krim. Om allerlei redenen, maar vooral vanwege het strategische belang van de Russische Zwarte Zee-vloot, die er in Sebastopol ligt afgemeerd.

Oorlog suddert door

Daarna was het de beurt aan het oosten van Oekraïne. In steden als Donetsk en Loegansk, die traditioneel onder invloed van buurland Rusland staan, moest een flink deel van de bevolking niets hebben van de pro-westerse revolutie in de rest van het land. Rusland speelde daar op in. Bezettingen van overheidsgebouwen en andere vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid kregen steun van Moskou. Volgens veel deskundigen waren ze zelfs door het Kremlin geïnitieerd.

Uiteindelijk liep de opstand in het oosten van Oekraïne uit op wapengekletter. Er verschenen Russische wapens en manschappen op het strijdtoneel, die nog steeds niet verdwenen zijn. De oorlog suddert door en laait af en toe op. Volgens de Verenigde Naties heeft hij tot nu toe 13.000 mensenlevens gekost.

De instabiele situatie in het het oosten land heeft gevolgen voor heel Oekraïne. Want hoewel er sinds 2017 een associatieverdrag met de EU van kracht is, kan het land volledig lidmaatschap wel vergeten zolang er een oorlog in het land aan de gang is. Hetzelfde geldt voor het NAVO-lidmaatschap. Daarom blijft Rusland het conflict ook voeden.

Dure strijd

Ook zorgt de oorlog voor een financiële strop. Oekraïne besteedt 6 procent van het bruto binnenlands product aan defensie. Ter vergelijking: in Nederland is het minder dan 1,5 procent. Het is geld dat ook hard nodig is voor bijvoorbeeld infrastructuur, het onderwijs en de gezondheidszorg in het land.

Porosjenko vindt dat hij maar weinig aan die problemen kan doen, omdat de oorzaken buiten Oekraïne liggen. Toch is dat maar een deel van het verhaal. Maidan was namelijk niet alleen een uiting van protest tegen ex-president Janoekovitsj. De Oekraïners waren het hele systeem van corruptie, zelfverrijking en vriendjespolitiek beu. Porosjenko heeft hier veel te weinig tegen gedaan, vinden de meeste Oekraïners.

De drie serieuze kandidaten

Daar liggen nu kansen voor zijn tegenkandidaten, van wie er eigenlijk wel 36 kunnen worden geschrapt. Het trio dat wél kans maakt om straks het presidentiële paleis in Kiev (weer) te betrekken, bestaat uit Porosjenko zelf, oud-premier Joelia Timosjenko en dus tv-persoonlijkheid en komiek Volodymyr Zelenski.