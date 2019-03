Metropassagier Amsterdam raakt bij uitstappen bekneld en overlijdt

Een 24-jarige man is gisteravond in Amsterdam omgekomen nadat hij klem was komen te zitten tussen een wegrijdende metro en het perron. Hij was bij halte Heemstedestraat uitgestapt met zijn fiets.

Toen hij wilde opstappen, viel hij om en kwam volgens de politie tussen het metrostel en het perron terecht. De metro was toen al aan het optrekken, schrijft NH Nieuws.

Metro 50 stopte meteen, maar de man was zo zwaar gewond dat hij ter plaatse overleed. Meerdere reizigers hebben het ongeluk zien gebeuren en zijn opgevangen door Slachtofferhulp.