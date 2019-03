Man rent tijdens optocht op Marokkaanse koning af

Tijdens het bezoek van de paus aan Marokko is een man opgepakt die bij de Marokkaanse koning Mohammed VI probeerde te komen. De twee leiders reden in open auto's door Rabat en zwaaiden naar het publiek. De man rende toen naar de auto van de koning, wist vrij dichtbij te komen, maar werd toen tegengehouden. Waarom de man het deed, is nog niet bekend.

Het incident werd vastgelegd: