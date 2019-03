Nog geen 250.000 euro aan donaties voor Venezuela: 'Heel schrijnend'

Zo anders verloopt de fondsenwerving voor noodhulp na de orkaan in Mozambique: daarvoor gaven Nederlanders in twee weken tijd via giro 7244 bijna 2 miljoen euro.

Volgens Von Engelhardt is een natuurramp nou eenmaal mediagenieker dan een sluimerende crisis. "Zo'n ramp als in Mozambique is een simpel verhaal. Het is een soort overmacht met duidelijke slachtoffers die je eigenlijk ook alleen als slachtoffer kunt zien. Dat triggert de juiste emoties bij mensen om een eenmalige donatie te doen."

'Schrijnend bedrag'

Het Rode Kruis ziet dat er structureel minder wordt gedoneerd aan crises met een menselijke oorzaak. Na de aardbeving op Sulawesi gaven Nederlanders vorig jaar 12,1 miljoen euro. Voor de langlopende crisissen in Syriƫ en Jemen was dat over het hele jaar in totaal iets meer dan 1,5 miljoen.

"Ook al hebben die mensen precies dezelfde hulp nodig als bij een natuurramp. zoals medicijnen, eten en schoon drinkwater", zegt Rode Kruis-woordvoerder Merlijn Stoffels. Hij noemt het vooralsnog opgehaalde bedrag voor Venezuela "heel schrijnend": "Zeker als je bedenkt om hoeveel mensen het gaat en hoe zwaar zij zijn getroffen. Er is schaarste in bijna alles. Vrouwen moeten zelfs gedwongen de prostitutie in om te overleven."

Elke dag wordt de situatie in het land erger. Pas sinds vandaag kunnen hulporganisatie bijvoorbeeld weer hulpgoederen leveren aan de ruim 32 miljoen Venezolanen, omdat president Maduro sinds februari hulp van westerse landen had tegengehouden bij de grens.

Weinig toegang

Het Rode Kruis schat dat er inmiddels meer dan 30 miljoen euro aan noodhulp nodig is voor Venezuela. Daar is dus nog geen procent van opgehaald. De organisatie denkt erover na hoe "op andere manieren" om hulp voor Venezuela te vragen. Onder meer door persoonlijke verhalen van getroffen Venezolanen te delen.

"Maar dat is ook lastig, want er is weinig toegang tot het land", zegt Stoffels. Mediawetenschapper Von Engelhardt betwijfelt daarom of het wel gaat lukken de ernst van de situatie in Venezuela voor Nederlanders tastbaarder te maken en zo meer donaties te krijgen.

"De crisis in Venezuela is vooralsnog vooral een geschreven verhaal, opgetekend door de paar correspondenten die daar zitten", legt hij uit. "Maar als je geld voor noodhulp wil hebben, werken aangrijpende beelden zoals die uit Mozambique nou eenmaal het beste."