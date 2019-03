Tweede arrestatie voor liquidatie Katendrecht

Op Curaçao is een man opgepakt voor het schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht in oktober. Daarbij kwam een man van 32 om het leven.

Welke rol de 21-jarige verdachte uit Rotterdam heeft gespeeld bij de liquidatie is nog onduidelijk. Binnenkort wordt hij overgebracht naar Nederland, zodat hij kan worden vervolgd.

Curaçao

De politie had eerder al aanwijzingen gekregen dat een of meerdere daders naar Curaçao waren gevlucht. Daarom werd het onderzoek eerder dit jaar uitgebreid naar het Caraïbische eiland.

De man is de tweede verdachte die wordt aangehouden in de zaak. Eind februari werd al een Rotterdammer van 24 opgepakt in Limburg. Hij zit nog steeds vast. Deze man wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord.

Ander doelwit

Het slachtoffer, Dairon Alberto, stond op 28 oktober met vrienden op straat toen hij werd doodgeschoten. Na de moord ging de schutter ervandoor, waarschijnlijk achter op een scooter die klaarstond. De scooter werd enkele kilometers verderop uitgebrand teruggevonden.