Snollebollekes zet twee keer een uitverkocht Gelredome op zijn kop

De Snollebollekes knalde gisteravond 'uit zunne panty' in een volgepakt Gelredome in Arnhem. En vanavond staat de feestact opnieuw in een uitverkocht stadion. Voor wie er nog nooit van gehoord heeft: Snollebollekes bestaat uit zanger Rob Kemps uit Best. Hij vult het programma met verschillende gastartiesten. Zo zijn ook Gerard Joling, de Venga Boys en Mooi Wark te zien op het podium.

Rob Kemps uit Best had zelf ook niet verwacht dat hij in korte tijd zo populair zou worden, vertelt hij aan Omroep Brabant. "Kijk, iedereen weet natuurlijk dat ik niet de beste zanger ben. Maar het gaat ook een beetje om het entertainmentgehalte. Als je zegt: oe heerlijk, goeienavond! Ik zie ze links! Dan hoeft dat niet zuiver te zijn, als het maar gezellig is."