Honderden woningen Delfzijl gaan tegen de vlakte

Burgemeester Beukema van Delfzijl denkt dat nieuwbouw grote voordelen heeft. Woningen moeten gesloopt worden maar er komen modernere huizen voor terug. "Gasloos bijvoorbeeld. Huizen naar de eisen van deze tijd. Maar er zullen ook ongetwijfeld mensen zijn die zeggen: aan mijn lijf geen polonaise."

Van de huurwoningen staat vast dat ze gesloopt worden, zo gaan ook flats tegen de vlakte. Het is niet zeker of daar weer hoogbouw voor terug komt. Woningbouwcorporatie Acantus laat weten dat voor elke huurwoning die gesloopt wordt, een nieuwe huurwoning in de plaats komt. "We gaan één op één terugbouwen", zegt directeur Anita Tijsma.

Een kwart van de inwoners van de Zandplatenbuurt heeft een migratieachtergrond. De woningcorporatie gaat daarom keukentafelgesprekken voeren in verschillende talen. Er zijn uitnodigingen verstuurd in het Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Eritrees.

Bij de koopwoningen hebben de eigenaren het laatste woord. Maar ook daar ligt volgens de burgemeester sloop en nieuwbouw voor de hand.

Ambitieus

De sloop en nieuwbouw van de huurwoningen begint in de Finsestraat en het Balticpark. Daarna volgen de Schuitenzandflats en de laagbouw in de Zandplatenbuurt Noord. Als het aan de burgemeester en de woningbouwcorporatie ligt is de versterking van deze buurt in 2025 klaar. "Dat is erg ambitieus", vindt de burgemeester.

Er zijn vandaag zeven bijeenkomsten voor bewoners in theater De Molenberg. De eerste was om half tien vanmorgen, de laatste is om kwart over drie vanmiddag.