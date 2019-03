'May overweegt volgende week nóg een stemming over brexit-deal'

De Britse premier Theresa May overweegt het brexit-akkoord volgende week opnieuw in stemming te brengen in het Lagerhuis, melden Britse media. Als de deal opnieuw wordt weggestemd zou May nieuwe verkiezingen willen uitschrijven.

Gisteren wees het Lagerhuis de brexit-deal voor de derde keer af. Dat betekent in principe dat het Verenigd Koninkrijk op 12 april de EU verlaat zonder afspraken. Wel kan de Britse regering nog met nieuwe plannen komen om de impasse te doorbreken en de EU vragen om een langer uitstel van de brexit.

Goede richting

Volgens bronnen heeft de regering toch hoop dat het Lagerhuis de deal bij een nieuwe stemming accepteert. Een regeringswoordvoerder wijst erop dat steeds meer parlementariërs het akkoord steunen. In januari was het verschil nog 230 stemmen, begin deze maand 149 en gisteren was er nog een gat van 58 stemmen. "We gaan tenminste in de goede richting", zegt een regeringswoordvoerder tegen The Guardian.

Staatssecretaris Rory Stewart van Justitie zei gisteravond in BBC Newsnight nog dat de Lagerhuisstemming van eerder die dag de laatste kans was om een langer uitstel van de brexit te voorkomen.

Maandag stemt het Lagerhuis opnieuw over alternatieve brexit-plannen, nadat alle acht moties met alternatieven woensdag waren verworpen. Volgens Stewart is er een wonder nodig om dan wel een meerderheid te krijgen voor een van de opties. Regeringsbronnen houden er rekening mee dat het Lagerhuis uiteindelijk moet kiezen tussen de brexit-deal van May en het populairste alternatief uit het Lagerhuis.

Campagne

Als er na volgende week nog steeds geen meerderheid is voor een van de scenario's, stuurt May dus mogelijk aan op nieuwe verkiezingen. Volgens The Independent is de Conservatieve Partij van plan om in een verkiezingscampagne Labour neer te zetten als saboteur van de brexit. Gisteren had het Verenigd Koninkrijk eigenlijk uit de EU moeten stappen.

"Wij gaan Labour-politici vragen wat zij hebben gedaan op de dag van de brexit", zegt een anoniem kabinetslid. "Hierdoor gaan ze het moeilijk krijgen in districten waar de meerderheid leave stemde."