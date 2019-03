Kamer wil onderzoek verdwenen Vietnamese jongeren

Hongarije en Frankrijk vroegen Nederlandse politiediensten om na te gaan welke organisatiegraad zij zien in Vietnamezen die via valse familieverbanden het land in komen. En in 2017 schreef de Koninklijke Marechaussee (KMAR) dat er sterke vermoedens zijn van mensenhandel rondom de verdwijningen van Vietnamese vreemdelingen. Ze willen daarom hun 'informatiepositie versterken'.

De KMAR schrijft in 2017: "Sinds een jaar zien we landelijk problemen met Vietnamezen die claimen slachtoffer te zijn van mensenhandel." En: "Het vermoeden bestaat dat hier een organisatie achter zit."

Hulporganisaties zoals Pacific Links hebben soortgelijke zorgen geuit bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zo blijkt uit de stukken. Zij spreken over "georganiseerde misdaad" achter de smokkel van Vietnamezen in Europa.

Kamervragen

Eerder antwoordde minister Harbers op Kamervragen dat er op dit moment bij uitvoeringsorganisaties geen informatie bekend is over een smokkelnetwerk dat betrokken is bij de vermissing van minderjarige Vietnamese migranten. Volgens hem hebben eerdere onderzoeken hiernaar geen strafbare feiten aan het licht gebracht.

NOS op 3 maakte eerder deze video over de zorgen rondom Vietnamese nagelsalons: