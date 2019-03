Wekdienst 30/3: Paus bezoekt Marokko en vanavond is het Earth Hour

Wat heb je gemist?

Facebook heeft voor het eerst uitgebreid gereageerd op de aanslag in Christchurch. De dader van de aanslag zond twee weken geleden live via het sociale platform uit hoe hij vijftig moskeegangers doodschoot. Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg schreef in een open brief die onder meer is verstuurd naar alle Facebook- en Instagramgebruikers in Nieuw-Zeeland dat ze onderzoekt hoe de livestream-functie van Facebook kan worden beperkt.

Sandberg: "Velen van jullie hebben terecht vragen gesteld over hoe online platforms als Facebook zijn gebruikt voor de verspreiding van verschrikkelijke video's van de aanslag. We hebben de kritiek dat we meer moeten doen gehoord en zijn het ermee eens". Wat Facebook precies voor maatregelen gaat nemen, is nog onduidelijk.