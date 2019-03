'Langdurige werklozen juist nu aan werk helpen'

Langdurige werkloosheid heeft verschillende oorzaken en hangt onder meer samen met een gebrek aan de juiste vaardigheden en diploma's.

De alliantie van brancheorganisaties vindt dat juist langdurig werklozen geholpen moeten worden. "Ze kunnen zo werkervaring opdoen die ze later weer hard nodig om aan het werk te blijven hebben als het wat minder gaat met Nederland", zegt Ria van 't Klooster van de alliantie.

Baangarantie

Er is genoeg werk, vorig jaar stonden er 1,8 miljoen vacatures open. Het UWV schat dat het dit jaar waarschijnlijk om zo'n miljoen vacatures gaat. Toch is er inmiddels in acht provincies krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden.

Uitzendbureaus en werkgevers gaan nu nauw samenwerken met verschillende opleidingsinstituten om de juiste opleidingen aan te bieden zodat de vacatures opgevuld kunnen worden en mensen 'met afstand tot de arbeidsmarkt' aan de slag kunnen.

Zo worden in Tilburg bij Dirksen Opleidingen mensen opgeleid tot elektromonteur. Doordat het opleidingsinstituut samenwerkt met verschillende werkgevers, zijn deze mensen zeker van een baan. Giovanni uit de video kan bijvoorbeeld aan de slag bij KPN.

Pilots

Het samenwerkingsverband start nu vier pilots in vier regio's. Per regio wordt gekeken welke sectoren de meeste behoefte hebben aan personeel en wie er zonder werk zitten.

In Zwolle zitten veel 50-plussers thuis. Daarom wordt daar een project gestart om hen naar werk te begeleiden. In Rijnmond is juist weer een groot tekort aan elektromonteurs en worden net als in Tilburg zoveel mogelijk mensen opgeleid tot elektromonteur.

Het idee is dat uitzendbureaus een selectie maken van mensen die door worden gestuurd naar een opleidingsinstituut. Uit dit aanbod selecteert het instituut een groep die met een cursus of opleiding kan beginnen. "Mensen krijgen vervolgens eerst een contract via een uitzendbureau en een deel krijgt daarna een vast contract bij een werkgever", zegt George de Jongh, directeur bij Dirksen Opleidingen.