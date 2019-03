'Oud-leden Hofstadgroep zamelden geld in voor IS-bruiden en kinderen'

Twee veroordeelde oud-Hofstadgroepleden, Samir A. en Bilal L., hebben mogelijk geld ingezameld voor vrouwen en kinderen in IS-gebied, melden NRC en De Telegraaf. De kranten spraken de mannen zelf en baseren zich verder op inlichtingenbronnen en betrokkenen. Of Samir A. en Bilal L. daadwerkelijk geld in het kalifaat hebben weten te krijgen, is onduidelijk.

Het is in Nederland strafbaar om leden van IS financieel te steunen.

NRC meldt op basis van betrokkenen dat er pogingen zijn gedaan door de twee veroordeelde terroristen om geld in te zamelen voor IS-vrouwen. Opsporingsbronnen zeggen tegen diezelfde krant dat de inzamelingsactie "niet in beeld" was bij het Openbaar Ministerie.

NRC en De Telegraaf schrijven dat het geld via tussenpersonen ondergronds naar het kalifaat zou zijn doorgesluisd. Hawala-bankieren heet dat officieel verboden banksysteem, dat de geldstromen moeilijk traceerbaar maakt.

'Duizenden euro's'

Een bron van De Telegraaf is iets concreter over geld dat het kalifaat zou hebben bereikt. Tien vrouwen met kinderen zouden zijn geholpen met duizenden euro's, al wordt dat niet bevestigd door Nederlandse autoriteiten.

Volgens NRC begon de inzameling nadat Samir A. vorig jaar uit eerste hand had gehoord over IS-leden die verhongerden toen de terreurgroep in het nauw kwam. Samen met Bilal L. zou hij daarop de actie zijn begonnen om financiƫle steun te geven aan vrouwen die bij IS en al-Qaida zitten.

De zus van Bilal L. kwam eind vorig jaar samen met haar dochtertje om het leven bij een bombardement op het toenmalig IS-bolwerk Hajin. Tegen De Telegraaf zegt hij dat hij voor die tijd heeft geprobeerd om zijn zus en nichtje weg te krijgen uit IS-gebied. Dat zou hij ook hebben gezegd tegen de Nederlandse politie.

'Uitsluitend vrouwen en kinderen'

Na de dood van zijn zus zou Bilal L. hebben besloten zich in te zetten voor anderen in IS-gebied. Hij vergelijkt dat met het redden van een drenkeling. "Als een kind in het water spartelt en om hulp roept, ben je verplicht te helpen. Je bent strafbaar als je geen boei gooit", citeert De Telegraaf hem. Ook nu IS geen gebied meer heeft, wil hij "uitsluitend vrouwen en kinderen" blijven ondersteunen.

Samir A. en Bilal L. hebben hun straf uitgezeten en zijn allebei weer op vrije voeten.