Oud-president Gambia stal ruim 320 miljoen euro uit de staatskas

De vorige president van Gambia, Yahya Jammeh, heeft ruim 320 miljoen euro uit de staatskas gestolen in de periode dat hij aan de macht was. Dat blijkt uit een tweejarig onderzoek naar de ex-leider.

Mogelijk loopt het gestolen bedrag zelfs tegen de 900 miljoen euro. Dat staat in een rapport van de internationale non-profitorganisatie Organized Crime and Corruption Reporting Project, dat gisteren werd gepubliceerd.

Volgens de Gambiaanse minister van Justitie gebruikte hij dat geld voor zijn "pretentieuze en waanzinnige manier van leven". Dat is allemaal ten koste gegaan van de gewone Gambiaan, zei de minister.

Vliegtuigen en Rolls-Royces

Jammeh kwam in 1994 aan de macht door een staatsgreep. Hij bleef aan de macht tot hij in 2017 het land ontvluchtte onder internationale druk, nadat hij in de eerste instantie had geweigerd om zijn verlies bij de verkiezingen te erkennen. Hij woont sindsdien in Equatoriaal-Guinea.

De regering probeert een deel van het gestolen geld terug te krijgen door bezittingen van Jammeh te verkopen. Enkele vliegtuigen en Rolls-Royces zijn al verkocht. Maar een groot deel van zijn bezittingen heeft de oud-president meegenomen naar Equatoriaal-Guinea.