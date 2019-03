Dochter Gwyneth Paltrow ontketent debat: hoeveel deel je als ouder over je kind?

Een verwijt aan vloggers die hun kinderen in beeld brengen, is dat ze hun kinderen de mogelijkheid ontnemen om blanco aan hun volwassen leven te beginnen omdat de hele kindertijd al openbaar is. "Dat iedereen dit leuk vindt, wil niet zeggen dat het goed is. Dat is geen criterium", vindt Pardoen. "Er is nog veel te weinig over nagedacht wat dit betekent. In hoeverre krijgen deze kinderen de ruimte om hun eigen digitale sporen te trekken, in plaats van dat die door anderen al zijn bepaald?"

Volgens vader Daniel Bellinga van de populaire familieblog 'de Bellinga's' wordt er goed gelet op wat de kinderen willen. "Als de kinderen aangeven dat ze iets niet willen delen, dan doen we dat ook niet", zei hij op NPO Radio 1. "En mochten ze ooit zeggen dat ze helemaal met het vloggen willen stoppen, dan doen we dat natuurlijk meteen. We gaan ze niks verplichten."

In de praktijk loopt het vaak anders, ziet Pardoen: "Ouders zeggen dat het geld naar de spaarrekening van het kind gaat, maar ondertussen werken ze niet meer en hebben ze hun baan opgezegd om met de online activiteiten hun geld te verdienen."