Roemeense corruptiebestrijder aangeklaagd: 'Ze proberen me het zwijgen op te leggen'

Na een ruim zes uur durend verhoor in Boekarest hoorde topaanklager Laura Codruta Kovesi donderdagmiddag dat ze per direct onder 'gerechtelijk toezicht' is gesteld. Ze mag het land niet verlaten en wordt verboden met de pers te praten. Ze is aangeklaagd voor omkoping in haar tijd als hoofd van het Roemeense Openbaar Ministerie. Kovesi ontkent de aantijgingen en noemt het een een nieuwe stap in de poging van de Roemeense regering om haar in een kwaad daglicht te zetten.

Kovesi is een van de favorieten om het nieuwe Europese Openbaar Ministerie te gaan leiden. Terwijl in Brussel nog wordt onderhandeld over de benoeming, doet de Roemeense regerende partij PSD er alles aan om Kovesi's carrièrestap tegen te houden.

Bij het verlaten van de rechtbank sprak ze haar voorlopig laatste woorden over de zaak: "Ze proberen me het zwijgen op te leggen", zei ze. "Sommige mensen zijn blijkbaar zo wanhopig dat ik die baan [als Europees aanklager] kan krijgen, dat ik niet meer met de pers mag praten".

Legendarische corruptiebestrijder

Laura Codruta Kovesi staat in Roemenië bekend als legendarische corruptiebestrijder. Als hoofd van het anti-corruptiebureau DNA ging ze tussen 2013 en 2018 de strijd aan met de epidemische corruptie in het land. Met succes: honderden hoge ambtenaren, waaronder burgemeesters en ministers, werden in rap tempo aangeklaagd en veroordeeld.

Het succes van Kovesi was een unicum in Oost-Europa en werd regelmatig gepresenteerd als voorbeeld van hoe een land corruptie wel degelijk kan aanpakken. Het maakte Kovesi in eigen land een held met de proporties van een popidool. Bij anti-regeringsdemonstraties werd haar gezicht op spandoeken geschilderd.

Maar aan haar succes kwam een eind toen de regerende partij in Roemenië besloot dat Kovesi te ver ging. De gevangenissen zaten zo vol met corrupte ambtenaren dat er geen plek meer was. Met die argumentatie probeerde de regering een wet aan te nemen die corrupte activiteiten tot een bedrag van 45.000 euro straffeloos maakt.

Dit leidde tot de grootste straatprotesten sinds de val van het communistische regime in Roemenië. De wet kwam er niet, maar in juli 2018 werd Kovesi wel ontslagen, waarna wederom duizenden Roemenen de straat op gingen om hun steun aan haar te laten zien.