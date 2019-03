Container met gifstoffen uit MSC Zoë gelokaliseerd

Een van de twee containers met gevaarlijke stoffen van het schip MSC Zoë is gelokaliseerd in Duitse wateren. Dat heeft minister Van Nieuwenhuizen aan de Kamer geschreven. Het gaat om een container met dibenzoylperoxide. De container met lithium-ion batterijen is nog niet gevonden.

Een door MSC ingehuurd bergingsbedrijf gaat een plan opstellen om de gelokaliseerde container op een veilige manier te bergen. Van Nieuwenhuizen schrijft dat hierover contact is met de Duitse autoriteiten.

De MSC Zoë verloor 2 januari vrijwel zeker 342 containers ten noorden van de Waddeneilanden. De staat heeft de reder aansprakelijk gesteld en die is volgens Van Nieuwenhuizen voortvarend te werk gegaan bij het opsporen en opruimen van de containers en hun inhoud.

Zeekoeten

Vrij snel na het overboord slaan zijn negentien containers intact aangespoeld en geborgen. Het opsporen en bergen van de rest is nog steeds in volle gang. De minister schrijft dat er wordt gezocht in een gebied van zo'n 3000 vierkante kilometer. Volgens de laatste inzichten is ongeveer twee derde van de containers in Nederland en de rest in Duitsland terechtgekomen.

Rijkswaterstaat heeft met alle betrokken partijen een plan van aanpak opgesteld dat een looptijd heeft tot half 2020. Op sommige plekken liggen nog stukjes plastic en piepschuimkorrels op het strand. Die worden met speciale machines opgeruimd.

Verder wordt er nog gepraat met MSC over de schadeafhandeling en komt er nog een onderzoek naar de ecologische gevolgen. Ten slotte schrijft de minister nog over zeekoeten die begin dit jaar dood aanspoelden. Die zijn volgens haar door gebrek aan voedsel verhongerd. Hun dood heeft niets te maken met de vervuiling door de containers.