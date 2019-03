Verdwaalde papegaaiduiker gespot in Dordtse vijver

In een vijver midden in een woonwijk in Dordrecht zit een papegaaiduiker. Het is volgens boswachter en vogelspotter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer Biesbosch uitzonderlijk dat de vogel zo ver van de kust vandaan is. "Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Het is voor zover ik weet in zeker twintig tot dertig jaar niet voorgekomen in de vogelwereld." Het dier trekt vogelspotters uit het hele land aan.

De papegaaiduiker komt vooral voor op de Shetlandeilanden en op het vasteland van Noord-Schotland. Het dier broedt in kolonieverband dicht bij de kust, volgens Van der Es. "De vogel komt ook voor in Scandinaviƫ. Het dier overwintert op zee en wordt af en toe gespot op deels Nederlands grondgebied ver op zee vanuit een helikopter", zegt de vogelspotter.

De vraag of het dier door iemand in de vijver in Dordrecht is gezet bij wijze van 1-aprilgrap of dat het zelf die locatie heeft opgezocht, kan de medewerker van Staatsbosbeheer niet beantwoorden. Hij is wel gaan kijken of de vogel er wel echt zat, want in eerste instantie dacht Van der Es dat hij werd beetgenomen.