Man opgepakt voor verkoop fatale dosis harddrugs aan tiener

Een 32-jarige man uit Winkel is opgepakt voor de dood van een meisje van 17 uit Schagen dat in december overleed na het nemen van een overdosis mdma. De man wordt ervan verdacht dat hij haar de drugs heeft verkocht.

Het meisje werd na het innemen van de drugs onwel en werd gereanimeerd, maar ze overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mdma haar fataal is geworden.

De politie heeft niet bekendgemaakt hoe de verdachte in beeld is gekomen, schrijft NH Nieuws. Bij het doorzoeken van zijn huis is een grote hoeveelheid mdma gevonden. De politie heeft nog twee verdachten op het oog. Hun rol in de zaak wordt onderzocht.