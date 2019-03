200 academici ondertekenen brief tegen meldpunt: 'FvD zet ons neer als vijand'

Meer dan 200 academici hebben een open brief ondertekend als reactie op het meldpunt 'indoctrinatie in het onderwijs' van het wetenschappelijk instituut van Forum voor Democratie. Het gaat om hoogleraren, promovendi en het bestuur van tien Nederlandse universiteiten.

In de brief stellen de ondertekenaars dat FvD-leider Thierry Baudet "een samenzweringsachtige sfeer creëert waarin academici, journalisten, kunstenaars en architecten verdacht worden gemaakt en zelfs a priori schuldig worden bevonden aan het 'kapotmaken' van zijn ideale samenleving". Op deze manier worden wetenschappers en opiniemakers als vijanden van de bevolking geportretteerd, schrijven de academici.

Het meldpunt is sinds 12 maart te vinden op de site van het wetenschappelijk bureau van Forum, het Renaissance Instituut. In een filmpje wordt gevraagd om voorbeelden van indoctrinatie in schoolboeken of politieke uitspraken van leraren te mailen naar de partij.

Trump, Erdogan, Bolsonaro en Orbán

De academici wijzen op een internationale trend. Ze noemen leiders als de Amerikaanse president Trump, de Braziliaanse president Bolsonaro, premier Orbán uit Hongarije en de Turkse president Erdogan. In de landen van deze leiders worden volgens de ondertekenaars universiteiten en de academische vrijheid bedreigd door de opkomst van populistisch-rechtse politiek. Soms met de marginalisering van minderheden en vrouwen als gevolg.

De academici sluiten af met de boodschap: "Onze samenleving zal geen enkele politieke inperking op de vrijheid tot kritisch academisch onderzoek en onderwijs accepteren."

Rutte: 'bizar idee'

Ook Premier Rutte reageert op het meldpunt. Hij noemt het een "bizar idee" en "spionage in de klas". "Laten we dit soort oprispingen niet al te serieus nemen," zegt hij.

Minister Slob noemde het meldpunt eerder een moderne schandpaal: