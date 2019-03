Maart was nat en winderig, maar eindigt mooi

Met een gemiddelde temperatuur van 8,1 graden is maart zeer zacht verlopen. Normaal voor maart is een gemiddelde van 6,2 graden. Vrijwel iedere dag lag de temperatuur boven normaal en de eerste zeven dagen van maart waren zelfs recordwarm, meldt Weerplaza.

Het is inmiddels de twaalfde zachte maand op rij. Dat gebeurde slechts een keer eerder van juli 1999 tot en met juni 2000. De hoogst gemeten temperatuur in maart was met 19,8 graden lager dan die van 20,5 graden in februari. Dat gebeurde maar zeven keer eerder in ons land sinds de metingen in 1901.

Behoorlijk nat

Het was deze maand wel behoorlijk nat. Er viel 95 millimeter neerslag, ruim boven het gemiddelde van 68 millimeter. Vooral de eerste helft van de maand regende het veel. Na de 19de viel er nauwelijks nog neerslag. Het natste was het in het noorden van het land. In Lauwersoog viel in bijna vijf dagen ruim 125 millimeter neerslag.

Maart was ook onstuimig, vooral in de eerste helft van de maand. Voor het eerst sinds 24 januari 2018 stormde het weer. Een passerend lagedrukgebied leidde op 10 maart tot zeer veel wind in de zuidelijke helft van het land, met windstoten die opliepen tot 120 kilometer per uur.

Storm

Op 16 dagen in maart kwam het tot zware windstoten van 75 kilometer per uur of meer. Op zeven dagen zelfs tot zeer zware windstoten, van meer dan 100 kilometer per uur. Dat gebeurde voor het laatst in 1994 toen er op zes dagen in maart zeer zware windstoten werden gemeten.

De zon scheen met 120 uur iets minder dan normaal (125 uur). Maar dat wordt volgens weerman Marco Verhoef vandaag en morgen nog wel ingelopen. "Vandaag pakken we waarschijnlijk wel zo'n acht uur zon mee en de verwachting voor morgen is ook goed." De temperaturen gaan op de laatste dag van de maand, zondag, wel iets omlaag: dan wordt het zo'n 11 graden.