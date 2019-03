Dna-test voor baby's voorlopig van de markt

De aanbieder van commerciƫle dna-tests Analyse Me is na een maand gestopt met de verkoop van een dna-test voor baby's. Het bedrijf zegt dat er onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing is voor de claim dat met het product Analyse Me Baby kan worden vastgesteld of een baby een denker of een doener wordt.

Het bedrijf gaat kijken of er een andere eigenschap is die ouders graag willen weten en die met de dna-test kan worden vastgesteld. Met de dna-analyse voor volwassenen kunnen ongeveer dertig eigenschappen aan het licht worden gebracht, zegt mede-oprichter Sander Bast. Het bedrijf onderzoekt of daar een eigenschap tussen zit, die ook voor de test voor baby's interessant kan zijn.

Tot het zover is, wordt het product niet meer verkocht. Ouders die het product al hadden gekocht, krijgen hun geld terug, zegt Bast.

Het product Analyse Me Baby werd vorige maand op de Negenmaandenbeurs gelanceerd. Ouders konden wangslijm van hun baby naar het bedrijf opsturen. Na drie tot vier weken kregen ze een video thuisgestuurd waarin onder meer werd verteld welke kleur ogen hun baby krijgt, of hij hard kan lopen en of het kind een denker of juist een doener is.