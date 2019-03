Minder proeven op apen, maar 'proefdiervrij' Nederland kan nog niet

De minister wil Nederland eigenlijk zo snel mogelijk dierproefvrij, maar zegt dat proeven op apen nog nodig zijn voor de bestrijding van gevaarlijke infectieziekten. "Er wordt hard gewerkt aan alternatieven, maar voorlopig nog niet zonder proefdieren." Alternatieven voor dierproeven zijn onder meer het kweken van organen en computersimulaties.

Geboortebeperking fokkolonie

De minister staat het instituut wel toe om meer dierproeven te doen bij een pandemie. Dan moet er snel een goed vaccin gevonden worden.

In 2018 is begonnen met geboortebeperking bij de dieren om de fokkolonie te verkleinen. Nu zitten in Rijswijk 1437 apen, dat moeten er in 2025 ongeveer 1000 zijn.