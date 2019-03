Wow Air aan de grond, de klant ook? Dat hangt ervan af hoe je hebt betaald

De Consumentenbond roept mensen op goed na te denken als ze een vlucht boeken. "Wees bewust dat met een creditcard je aankopen verzekerd kunnen zijn en je foutieve betalingen tot op zekere hoogte terug kan krijgen", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond.

"Bij iDeal is het een overschrijving en weg is weg. Een creditcard kost wel geld en niet iedereen kan er een krijgen. Maar heb je er een, dan is het goed om te weten dat je dit voordeel hebt."

540 euro verloren, nieuwe vlucht zou 700 euro kosten

Ook de 36-jarige Barry Zander uit Amsterdam is gedupeerd door het einde van Wow Air. Hij zou op 18 april voor vijf dagen naar IJsland gaan om mee te doen aan een dart-toernooi. "Ik heb 540 euro betaald. Ik heb meteen gezocht naar alternatieve vluchten, maar de goedkoopste was 700 euro. Dat vind ik te veel, dus ik denk niet dat ik nog ga."

Ook hij had betaald via iDeal. "Ik ben al zes keer eerder naar IJsland gevlogen. Normaal betaal ik altijd met creditcard, maar ik zag nu dat het ook met iDeal kon en dacht, dat is nog gemakkelijker. Maar nu ben ik mijn geld kwijt. Ik heb wel een doorlopende reisverzekering, maar daar valt dit niet onder. En mijn bank kon ook niks voor me doen."

'Voortaan gerenommeerde maatschappij en met creditcard'

"Ik heb mijn lesje wel geleerd", vervolgt Barry. "Ik boek voortaan liever voor zes tientjes meer bij een gerenommeerde maatschappij dan voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. En vanaf nu betaal ik een vlucht altijd met creditcard."

Hij zou slapen bij IJslandse vrienden, dus Barry had geen geld uitgegeven aan accommodaties. "In plaats van darten op IJsland ga ik nu maar meedoen aan de Amstel Gold Race op 21 april. Ook sportief en beter voor mijn lever", zegt hij lachend. "Want darten is toch een kroegsport, er wordt gedronken."

Pakketreis: touroperator moet het regelen

Reizigers van wie de Wow Air-vlucht onderdeel was van een pakketreis, hebben ook geluk. Reisorganisatie moeten namelijk een alternatief voor ze regelen of de hele reissom terugbetalen.

"Helaas heb ik geen pakketreis geboekt, maar het ticket zelf gekocht", zegt de Vlaamse Steffie Geysens. In juni zou ze met Wow Air van Brussel naar New York vliegen om een paar weken in Amerika en Canada rond te reizen.