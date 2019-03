Jongens opgepakt voor dreigtelefoontje Albert Heijn Eindhoven

Twee jongens van 12 en 13 jaar oud zijn opgepakt voor het telefonisch bedreigen van een Albert Heijn-vestiging in het Eindhovense winkelcentrum Woensel. Het pand werd gisteren na het dreigtelefoontje direct ontruimd.

Het personeel werd naar huis gestuurd en de parkeerplaats van de supermarkt werd leeggehaald. De politie wist al snel te achterhalen vanaf welk telefoonnummer was gebeld. Agenten pakten vanochtend de tieners op.

Alternatieve straf?

De twee zitten nog vast. Het is nog niet bekend waarom ze het dreigtelefoontje hebben gepleegd. Het is uiteindelijk aan een jeugdofficier van justitie om te bepalen of ze worden vervolgd of mogelijk een alternatieve straf krijgen.

De Albert Heijn XL is vanochtend gewoon weer opengegaan. De politie hield nog een oogje in het zeil, schrijft Omroep Brabant.