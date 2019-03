Honderdduizenden Algerijnen opnieuw de straat op tegen Bouteflika

Na weken van protesten zijn honderdduizenden Algerijnen opnieuw de straat opgegaan om te demonstreren tegen president Bouteflika. De eerste weken protesteerden ze tegen zijn plan om mee te doen aan nieuwe presidentsverkiezingen zodat hij een vijfde termijn als president kan ingaan. Sinds hij daarvan afzag, eisen ze dat Bouteflika meteen aftreedt.

Het is al de zesde vrijdag van protesten in de straten van Algiers. Ordetroepen zetten waterkanonnen in om de betogers uit het centrum weg te jagen. Die verwijten Bouteflika dat hij de presidentsverkiezingen voor onbepaalde tijd heeft uitgesteld, zodat hij nog een hele tijd op het pluche kan blijven zitten. De president is ernstig ziek en laat zich nog nauwelijks zien.

De demonstranten willen een heel ander soort leider en een ander, democratischer regime zonder de regerende elite van de FLN. Die partij is al sinds de onafhankelijkheid van Algerije van Frankrijk in 1962 aan de macht.

Ongeschikt

De belangrijkste steunpilaar van Bouteflika, het leger, begint te schuiven. Eerder deze week sprak legerleider Salah zich uit voor afzetting van Bouteflika. Salah zei in een televisietoespraak dat de oplossing van de crisis ligt in het toepassen van artikel 102 van de grondwet. Dat bepaalt dat het constitutioneel hof kan vaststellen dat de 82-jarige president te ziek is om zijn taken uit te voeren. Daarna kan het parlement hem ongeschikt verklaren voor het ambt.

Veel betogers vrezen een machtsgreep door het leger. De militairen zijn tot nu toe in de kazernes gebleven, maar Salahs uitspraken van eerder deze week maken voor veel Algerijnen duidelijk dat het leger nog steeds een grote invloed op de politiek opeist. Er waren ook spandoeken te zien waarop Salahs vertrek werd geƫist.