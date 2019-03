Kleine dierenopvangcentra lijden onder bureaucratie

De kleinere dierenopvangcentra in Noord-Holland zuchten onder de enorme hoeveelheid regels waar ze aan moeten voldoen.

Dat blijkt uit onderzoek van NH Nieuws onder alle twaalf opvangorganisaties voor wilde dieren. Volgens de overheid kost de administratie een half uurtje per dag.

Maar in de praktijk is dat acht uur, zegt Erik Bruinning van Vogelhospitaal Naarden. "Je wordt er niet lekker van." Medewerkers moeten alles aantekenen over de herkomst, ziektegeschiedenis en behandeling van het dier. Ook moet geregeld een dierenarts worden ingehuurd.

Niet genoeg mensen

Dat zijn tientallen pagina's per dier. Dat komt door de regels voor de opvang van wilde dieren. Voor het vogelhospitaal is het onmogelijk daar aan te voldoen. Bruinning: "We hebben niet genoeg ruimte, niet genoeg geld en niet genoeg mensen."

Dat probleem hebben bijna alle kleinere dierenopvangcentra in de provincie, omdat die weinig geld hebben en grotendeels draaien op vrijwilligers.

Marije de Wit, beheerder van Vogel- en Dierenopvang De Bonte Piet in Midwoud, loopt er ook dagelijks tegenaan. "Ik zeg wel eens dat ik meer papierwerk doe dan dat ik op de vloer sta." Ze "schippert" met de wet.

Dierenarts kost 3 ton

Sinds 2017 is de controle een taak van de provincie. Gedeputeerde Adnan Tekin licht de regelgeving nu door. Hij kijkt of de provincie eigen en simpelere regels kan opstellen. En of er extra geld moet komen om aan de regels te kunnen voldoen.

Bruinning denkt dat extra geld mooi is, maar dat het ook een druppel is op de gloeiende plaat. "Alleen al voor de inhuur van dierenartsen, die nodig zijn bij elk dier dat binnenkomt of doodgaat, zou ik 200.000 tot 300.000 euro kwijt zijn."