Duitse natuurgenezer Ross voor de rechter: 'Ik heb spijt'

Vandaag is het proces tegen de omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ross begonnen. Het Duitse OM houdt hem verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten in 2016, onder wie twee Nederlanders: een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43 jaar oude vrouw uit Wijk en Aalburg. Twee mensen die op dezelfde dag de behandeling van Ross hadden ondergaan, overleefden ternauwernood.

Vandaag is de eerste dag van in totaal tien zittingdagen verspreid over drie maanden in de rechtbank in Krefeld. Ross zei spijt te hebben van wat er is gebeurd.

3-BP

"Ross behandelde vaak kankerpatiënten die in het reguliere circuit al waren uitbehandeld", zei correspondent Judith van de Hulsbeek in het NOS Radio 1 Journaal. "Het ging vooral mis bij een behandeling met een experimenteel middel, dat niet als medicijn geregistreerd staat. Dat middel diende hij zijn patiënten toe met een infuus."

De Duitse justitie had grote moeite aan te tonen dat Ross' behandelingen met dit middel, glucoseblokker 3-broompyruvaat (3-BP), de oorzaak zijn van het overlijden van zijn patiënten. In het begin van het onderzoek werd er gekeken of Ross de dood van zeventig patiënten in zijn praktijk kon worden aangerekend.

"Maar in die gevallen ging het om doodzieke mensen", zegt Van de Hulsbeek. "Er wordt van uitgegaan dat zij een natuurlijke dood zijn gestorven. De vijf genoemde gevallen bleven over, omdat deze patiënten op dezelfde dag een te hoge dosis van Ross zouden hebben gekregen."

Het Duitse OM kon geen opzet vinden en besloot Ross daarom te vervolgen voor dood door schuld in plaats van moord.

Onder de patiënten van Ross waren veel Nederlandse kankerpatiënten die in Nederland waren uitbehandeld. Zijn kliniek was in de Duitse plaats Bracht, net over de grens bij Venlo.

Discussie

In Duitsland is een discussie ontstaan over de bevoegdheden van een natuurgenezer. "In Nederland zou de behandeling van Ross verboden zijn geweest. In Duitsland mogen natuurgenezer bloed afnemen en infusen toedienen. Ook is er geen erkende opleiding nodig voor een vergunning. Sinds de zaak-Ross is er veel kritiek op gekomen en er wordt gekeken of de regels strenger moeten."

Ross sprak de afgelopen jaren niet met de pers. Via het OM is wel bekend dat hij zichzelf niet als schuldig acht aan dood door schuld.